Ubisoft presenterer fremtidsplanene for Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Vi har lenge visst at Mario + Rabbids: Sparks of Hope vil bli utvidet med DLC etter lansering, men bortsett fra at den tredje delen handler om Rayman, har vi ikke fått vite stort. Før nå.

Ubisoft har nemlig presentert sine DLC-planer og gitt en tidsramme for når hver utvidelse forventes å komme. Den første heter Tower of Doooom og lar Mario og gjengen hjelpe Madam Bwahstrella med å rydde opp i det flerdimensjonale tårnet hennes. Dette eventyret vil bli utgitt i "tidlig 2023" og vil også inneholde en helt ny kampspillmodus.

Den andre utvidelsen har ennå ikke et offisielt navn, men vi blir fortalt at den vil ta oss til en ny planet, fullpakket med nye områder, karakterer, hemmeligheter og fiender. Dette tillegget vil debutere i midten av 2023.

Til slutt er det altså Rayman-utvidelsen, som lar spillere ta kontroll over den ikoniske karakteren for å utforske et nytt og "mystisk" sted i slutten av 2023.

De to sistnevnte utvidelsene vil være tilgjengelige som frittstående kjøp, mens Tower of Doooom er eksklusiv for eiere av Season Pass, som også er en del av spillets Gold Edition.