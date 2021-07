Ubisoft samler Tom Clancy-universet i multiplayerspillet XDefiant

De av oss som lengter etter mer Splinter Cell har gang på gang nærmest blitt ertet av Ubisoft ved at det franske selskapet stadig slenger Sam Fisher inn i andre spill. Nå er det tid for enda et.

For som lovet annonserte Ubisoft et nytt free-to-play-spill i dag, og som lekkasjene hadde det til er dette multiplayerspillet som samler karakterer og områder fra Tom Clancy-spillene. I XDefiant spiller man 6-mot-6 som for eksempel Echelon-, Cleaners-, Outcasts-, eller Wolves-gruppene med særegne ferdigheter fra henholdsvis Splinter Cell, The Division og Ghost Recon i førstepersonsperspektiv, og siden spillet vil være gratis lover utviklerne i San Francisco at vi stadig skal få nye grupper, områder, våpen, modifikasjoner, klær og mer.

Amerikanerne skal få sjekke hvordan dette er i praksis allerede den 5. august siden testene starter der først. Deretter vil den komme til disse kanter en gang i fremtiden.