Ubisoft+ ser ut til å være nært forestående for Xbox

I januar i fjor bekreftet Ubisoft at deres abonnementstjeneste Ubisoft+ skulle lanseres for Xbox etter tidligere bare å ha vært tilgjengelig for PC. Siden da har vi ikke hørt mer om dette, men det virker som om vi ikke trenger å vente mye lenger.

Forrige måned la mange merke til at noen Xbox-titler på Microsoft Store plutselig hadde en Ubisoft+-tag, sannsynligvis et resultat av at noen var litt for ivrige etter å trykke på publiseringsknappen. Nå har TrueAchievements skannet databasen for butikken og funnet 63 Xbox-spill (klikk på lenken for å se alle titler) bekreftet for Ubisoft+ og over 100 DLC-elementer. Det inkluderer stort sett alt det beste fra Ubisoft.

I motsetning til EA Play ser det ikke ut til at Ubisoft+ vil være en del av Game Pass, i hvert fall ikke inkludert i den nåværende månedlige avgiften. For PC koster abonnementet € 14.99 / £ 12.99 per måned, og vi antar at det vil være omtrent det samme for Xbox.