Ubisoft sier opp flere ansatte for å "øke den kollektive effektiviteten".

Den store utrenskningen av spillstudioer fortsetter. Nå har ytterligere 45 personer mistet jobben hos Ubisoft, etter de rundt 120 som fikk sparken på tampen av fjoråret.

Ifølge GameSpot var de fleste av de oppsagte denne gangen knyttet til den globale forlagsstrukturen og Asia-Stillehavsregionen. Ubisoft kom med følgende uttalelse om oppsigelsene. "I løpet av de siste månedene har alle teamene i Ubisoft utforsket hvordan vi kan strømlinjeforme driften og forbedre vår kollektive effektivitet, slik at vi er bedre posisjonert for å lykkes på lang sikt."

"I den forbindelse kunngjorde vi i dag at vi omorganiserer vår Global Publishing-sentral og APAC-struktur ytterligere for å tilpasse dem til markedsutviklingen med en mer effektiv og smidig tilnærming. Disse endringene vil påvirke totalt 45 stillinger."

Ubisoft har hatt et ganske stort 2024 så langt når det gjelder utgivelser, men ikke alle har levd opp til forventningene. Skull and Bones klarte ikke å holde på piratene lenge, og Prince of Persia: The Lost Crown klarte ikke å generere mye salg. Forhåpentligvis kan Assassin's Creed Red og Star Wars Outlaws øke tempoet.