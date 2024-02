Ubisoft-sjefen forsvarer Skull and Bones' prislapp ved å kalle det "firedobbelt A"

HQ

Med tanke på de mange forsinkelsene, omstarten av produksjonen og det faktum at live-tjenesteformatet ikke er på sitt beste, vil det garantert være spillere som tviler på Skull and Bones. Ubisofts flerspillerspillerspill med sjørøverskepp lanseres om en uke, men en gratis betaversjon er allerede tilgjengelig for alle som vil begynne å seile på havet. Og Ubisoft-sjef Yves Guillemot virker sikker på at det blir en suksess.

Under spørsmålsrunden i forbindelse med presentasjonen av Q3-resultatrapporten for regnskapsåret (frem til 31. desember 2023) forsvarte Guillemot Skull and Bones' game-as-a-service-tilnærming og fullpris (79,99 euro), og kalte det en tittel av overlegen kvalitet, selv blant trippel-A-spill.

"[Spillerne] vil se at Skull and Bones er et komplett spill", sa han. "Det er et veldig stort spill, og vi tror at folk virkelig vil se hvor stort og komplett det er. Det er et virkelig komplett, trippel ... firedobbelt A-spill som vil gi resultater i det lange løp.

Vi er allerede ute på havet og kjemper med mannskapet vårt i Skull and Bones, men vi venter til anmeldelsen er publisert før vi gir vår dom over dette "AAAA".

Takk, VGC.