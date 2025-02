Ubisoft-sjefen sier at selskapet vil fortsette å fokusere på åpne verdener og live-opplevelser

HQ

Dristig i dag, er vi ikke? Ubisoft-sjef Yves Guillemot har bekreftet at selskapet ikke har planer om å avvike fra sin brød-og-smør-formel med det første, og at fokuset vil være å levere åpne verdener og live-serviceopplevelser "år etter år."

I en nylig Q & A fanget av VGC, bekreftet Guillemot at Ubisoft vil fortsette å fokusere på disse to pilarene. "Vi har investert betydelig for en stor pipeline av produkter for de kommende årene langs våre to vertikaler, [disse] er actioneventyr i åpen verden samt 'Game as a Service'-innfødte opplevelser," sa han. "Som dere vet, forbereder vi en stor lansering for Assassin's Creed Shadows på veldig kort sikt. Neste år har vi store planer som vil komme Rainbow Six til gode på alle plattformer, som fokuserer godt, og det er en viktig milepæl."

Guillemot la også til at forhåndsbestillinger for Assassin's Creed Shadows ser sterke ut, i likhet med tallene sett fra Assassin's Creed Odyssey. Vi må se om kontroversen rundt Shadows vil hindre suksessen, men det ser ut til at uansett hva, Guillemot vil at Ubisoft skal holde seg til sin formel, en som noen blir stadig mer lei av.