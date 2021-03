Ubisoft slipper nytt innhold til Ghost Recon: Breakpoint i år

Du ser på Annonser

Det fikk temmelig middelmådige anmeldelser ved lanseringen, men Ubisoft hadde ingen planer om å gi seg med spillet sitt, og har kontinuerlig bygget videre på det. I dag er Ghost Recon: Breakpoint ganske underholdende. Siden lanseringen i 2019 har det blitt utvidet med blant annet World Modifiers, oppgraderinger til de nye konsollene samt cameos fra blant annet Terminator og Splinter Cell. Og bedre skal det visst bli, for nå sier utviklerne at vi kan se fram mot mer innhold i år.

Det er på Twitter Ubisoft skriver om spillets reise, og der forklarer de at vi kan "forvente et roadmap i de kommende ukene". Det gjenstår å se hva det blir, men at et spill som hadde en problematisk lansering fortsetter å utvides med nytt innhold selv i sitt tredje år på markedet, er fint å se.

Er det noe du spesielt du kunne tenke deg i Breakpoint som utvidelse?