Ubisoft sparker flere sjefer etter seksuelle anklager

De siste ukene har det haglet med folk som endelig har fått mot til å si fra om fæle og forferdelige ting de har gått gjennom hva arbeidskollegaers oppførsel og kommentarer angår. Hvor det ofte er lett for store selskaper å da kvitte seg med anklagede personer på den lave delen av rangstigen har Ubisoft virkelig vist at de tør å ta skikkelige tak.

I en pressemelding skriver det franske selskapet at Serge Hascoët og Yannis Mallat ikke er der lenger på grunn av anklagene mot dem, mens Cécile Cornet (Global Head of HR) trer av siden hun føler det er for det beste med tanke på at hun selvsagt har en stor del av ansvaret for å rapportere og prøve å stoppe slikt.

Hascoët og Mallat er nok ikke navn mange av dere kjenner, men disse to har hatt ekstremt mye å si for Ubisoft gjennom mange år. Litt enkelt sagt er det Hascoë som nærmest gir det siste klarsignalet eller stopper et spill under utvikling, så det er ikke småtteri det franske selskapet nå kvitter seg med mens det gjøres massive endringer for å forbedre forholdene over hele fjøla. Ganske beundringsverdige siden mennene i flotte dresser har en tendens til å slippe billig unna i slike tilfeller, så all honnør til Ubisoft.