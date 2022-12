Ubisoft starter migrering av spillere fra Stadia

HQ

Ubisoft har nå presentert nøyaktig hvordan de som tidligere har eid spill til Stadia vil bli flyttet til andre plattformer. I et nytt blogginnlegg forteller selskapet at PC-versjoner av alle titler folk eide til Google Stadia kommer til å deles ut gratis, og at i spill som støtter kryssprogresjon (Far Cry 6 og Assassin's Creed Valhalla) vil vi kunne fortsette der vi slapp, uavhengig av hvilken plattform eventyret fortsetter på.

Det er imidlertid en liten hake ved denne migrasjonen, og den kommer i form av valuta i spillet, som ikke overføres til PC-versjonene fra Stadia. Spillere som eier Ubisoft-titler på Stadia anbefales på det sterkeste å bruke all valutaen sin i spillet mens det fortsatt er tid (Stadia legges ned 18. januar).