Ubisoft teller ned til battle royale med Hyper Scape

Med serier som Ghost Recon, Rainbow Six og The Division er det ikke rart mange har lurt på når Ubisoft vil prøve seg på battle royal, og snart får vi svar.

Ubisoft har nemlig startet en ny nettside kalt PrismaDimensions.com som avslører at noe kalt Hyper Scape vil avdukes den 2. juli. Det nederste punktet på siden gjør det klart at dette er det ryktede free-to-play battle royal-spillet Ubisoft Montreal har jobbet med en stund. Den gjør det også klart at slagmarken er i en virtuell verden, så de franske utviklerne vil ha mye frihet til å gjøre store endringer på kartet helt ut av intet. Ganske passende siden spillet også skal ha en spesiell integrering med Twitch slik at chatten vil kunne gjøre slik at ting endrer seg for de som spiller. Nærmere informasjon om dette kommer altså på torsdag, så det er bare å følge med.