Ubisoft utnevner en narrativ designer til å bli Far Cry IP-direktør

Ubisoft har hentet inn en av sine erfarne forfattere og narrative designere til å ta over og styre merkevaren Far Cry. Som VGC har lagt merke til, har Drew Holmes nå blitt forfremmet til rollen som IP Director for Far Cry.

Det sies ikke noe direkte om hva denne rollen vil innebære, men den vil utvilsomt omfatte forvaltning av merkevaren og hvordan den brukes i et multimedieformat i fremtiden.

Holmes uttalte følgende om forfremmelsen: "Det har vært noen spennende måneder.... Jeg er glad for å kunne fortelle at jeg begynner i en ny stilling som IP Director for FAR CRY hos Ubisoft! Vi har store ting i vente."

Alt dette skjer nesten to år etter at den tidligere Far Cry -sjefen, Dan Hay, forlot Ubisoft i 2021, etter et tiår i Montreal-studioet der Holmes også holder til.