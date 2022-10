Ubisoft vil la deg konvertere spillene dine fra Stadia til PC

HQ

Google Stadia legges offisielt ned 18. januar, og det har tydeligvis kommet som et sjokk for en rekke utviklere som hadde spill på vei til plattformen nå i høst. Ikke nok med det, utgivere og utviklere har måttet presse for å introdusere måter å overføre f.eks lagringsfiler til andre plattformer slik at man i det minste får beholde progresjonen sin.

Men som The Verge skriver vil Ubisoft faktisk la deg konvertere spillene du har kjøpt på Stadia over til PC-spill gjennom Ubisoft Connect.

"While Stadia will shut down on January 18th, 2023, we're happy to share that we're currently working to bring the games you own on Stadia to PC through Ubisoft Connect. We'll have more to share regarding specific details as well as the impact for Ubisoft+ subscribers at a later date."

Du vil også kunne fortsette der du slapp, men ingen flere detaljer er tilgjengelige ennå.