Ubisoft-aksjen hoppet etter nye rykter om potensielt oppkjøp

HQ

Ubisoft har tidligere avvist å være interesserte i å la seg kjøpe opp av andre selskaper, men noe tyder på at den holdningen gradvis har endret seg.

Ifølge en ny rapport fra Bloomberg har flere selskaper undersøkt Ubisoft, som Blackstone og KKR & Co. Likevel fremgår det at Ubisoft ikke er i noen aktive forhandlinger med noen interesserte parter.

"Ubisoft hasn't entered into any serious negotiations with potential acquirers, and it's unclear whether its major shareholder is willing to pursue a deal," står det.

Men bare ryktet om at utgiveren skulle være mer åpen for det enn før fikk aksjeprisen til å hoppe. Som VGC skriver gikk den opp 11% natt til søndag.

Ubisoft har de siste årene slitt med å beholde talenter, masse anklager om dårlige arbeidsforhold og systematisk trakassering, men samtidig har de rekordmange store prosjekter under aktiv utvikling.