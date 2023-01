Ubisoft-ansatte går ut i streik senere denne måneden

HQ

Denne måneden har vært en turbulent måned for Ubisoft. Selskapet rapporterte at det slet noe, og hadde kansellert tre uannonserte prosjekter bak kulissene. Administrerende direktør i Ubisoft, Yves Guillemot, la mye av ansvaret på selskapets ansatte og sa at det var deres ansvar å ordne opp i det hele.

Dette var kanskje ikke det beste å si etter at selskapet innrømmet at det ikke gikk så bra, da mange ansatte har tatt anstøt av at skylden blir flyttet over på dem, og forbereder seg på å gå ut i streik den 27. januar.

Ansatte i Ubisoft Paris skal arrangere streiken og krever endringer i arbeidsmiljøet. Noen av disse endringene inkluderer en 10% økning i alle lønninger, innføring av fire-dagers arbeidsuker og mer åpenhet.

Dette er ikke små krav, og det ser ut til at de har blitt forårsaket av mer enn bare Guillemots kommentarer, ettersom mange ansatte har rapportert misnøye hos Ubisoft i mange år nå. Vi må bare vente og se hva som kommer ut av dette.

Takk, Insider Gaming.