Ubisofts Elite Squad legges ned etter bare ett år

Jubelen stod ikke akkurat i taket hos mange da Ubisoft annonserte mobilspillet Elite Squad for to år siden. Som om tanken på et F2P-spill for mobiler fra et selskap som allerede er kjent for å peise på med mikrotransaksjoner og lignende ikke var skuffende nok var dette enda et eksempel på at elskede serier vi ikke hadde sett på en stund ble påklistret noe annet. Det er ganske tydelig at dette ikke bare er i hodet mitt heller.

Ubisoft forteller nemlig at Elite Squads servere vil stenges den 4. oktober, og dermed ikke vil kunne spilles lengre. Dette skjer altså mindre enn fjorten måneder etter slippet, så man trenger ikke å vite mye om spillindustrien for å forstå at spillet har skuffet det franske selskapet ganske mye. Vi får se om XDefiant gjør det bedre eller ei...