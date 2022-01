Ubisofts Hyper Scape legges ned i april

HQ

Det tok ikke langt tid fra streamerne som hadde blitt betalt for å promotere Hyper Scape forlot spillet til det ble tydelig at Ubisoft sitt forsøk på å innta battle-royale-markedet ville mislykkes. Derfor var det bare et tidsspørsmål om når kveldens annonsering ville komme.

Ubisoft forteller at utviklingen av Hyper Scape har stoppet og at spillet vil legges ned den 28. april slik at det ikke blir mulig å prøve det lenger. Selskapet nevner ikke noe om spesielle eventer eller noe heller, så det høres ut som om Hyper Scape vil gå bort i stillhet.