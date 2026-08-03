Ubisofts NFT-RPG, « Champions Tactics: Grimoria Chronicles, skal legges ned i oktober

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Det er slutten på veien for « Champions Tactics: Grimoria Chronicles, Ubisofts turbaserte NFT-RPG. I en uttalelse på spillets Discord-kanal er det avslørt at prosjektet snart skal legges ned, med planer om å avvikle tittelen fullstendig i oktober 2026.

Den offisielle siste driftsdagen for Champions Tactics er planlagt til 30. oktober, og det vil bli gjennomført noen endringer frem til den datoen for å sikre at fansen er klar over den forestående nedleggelsen. For det første blir kjøp i appen deaktivert på alle plattformer, og dette kommer også etter at spillet i mai trakk seg fra Web3-støtte i et forsøk på å fornye seg.

I kunngjøringen om nedleggelsen står det: «Etter nøye overveielse har vi besluttet å avvikle spillet. Champions Tactics-serverne vil offisielt stenges ned 30. oktober.

Inntil da vil spillet fortsatt være fullt spillbart, og vårt mål er å sikre at spillerne kan fortsette å nyte opplevelsen i løpet av disse siste månedene. Som en del av denne overgangen vil kjøp i appen bli deaktivert på alle plattformer.

«Vi ønsker å takke dere hjertelig for deres støtte, engasjement og dedikasjon til Champions Tactics. Flere detaljer og påminnelser vil bli delt etter hvert som vi nærmer oss nedleggelsesdatoen.»

Champions Tactics ble lansert i 2024 og har hatt en utfordrende livssyklus, noe som i stor grad skyldes designet som dreier seg om NFT-er, som fortsatt er et stridspunkt for mange brukere. Ideen bak spillet var å bruke valuta i spillet eller kryptovaluta til å kjøpe figurer som kunne brukes i spillet, men dette designet slo aldri særlig an.