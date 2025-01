Ubisofts økonomiske problemer: Markedsverdien har stupt 85 % siden 2021

HQ

Ubisoft, som en gang var en gigant i spillbransjen, sliter nå med et alarmerende fall i markedsverdien på 85 % siden 2021. Ifølge data fra Companies Market Cap har selskapets verdi sunket fra 12,17 milliarder dollar i januar 2021 til bare 1,78 milliarder dollar i begynnelsen av 2025. Denne kraftige nedgangen markerer kulminasjonen av et tøft år i 2024, som så skuffende økonomiske resultater fra Star Wars Outlaws og forsinkelser for store franchiser som Assassin's Creed Shadows.

Til tross for forsøk på å snu ting, for eksempel potensielle oppdateringer til Skull & Bones, har Ubisofts insistering på å integrere NFT-er i spillene sine hevet øyenbrynene. Selskapets problemer forsterkes av en økende gjeldsbelastning, som angivelig når 2,71 milliarder dollar innen mars 2024, med forslag om at det faktiske tallet kan være høyere på grunn av ytterligere lån som er tatt opp siden den gang.

2025 ser ut til å bli et knallår for Ubisoft. Med lanseringen av Assassin's Creed Shadows i horisonten, kan spillets prestasjoner være avgjørende for om selskapet overlever eller står overfor en potensiell privatisering eller til og med nedleggelse. Hvis Ubisofts flaggskiptitler, som Rainbow Six Siege og Assassin's Creed, ble solgt separat, kunne de generere mer inntekter enn å forbli under Ubisofts paraply. Kan selskapet komme seg på fote igjen, eller er det på vei mot en uunngåelig nedgang?