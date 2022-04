Ubisofts Roller Champions er ferdig, men når kommer det?

HQ

De siste årene har Ubisoft offentliggjort en rekke spill som plutselig forsvant helt fra radaren til de fleste. Roller Champions er et av disse, men etter flere måneder uten nevneverdig livstegn har vi endelig fått godt nytt.

Ubisoft Montreal avslører at Roller Champions har "gone gold", noe som betyr at det er klart for lansering. Ganske interessant siden det franske selskapet fortsatt ikke har sagt mer enn at spillet vil slippes mot slutten av våren, så vi får se hvor lang ventetiden faktisk blir.