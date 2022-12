Ubisofts store live-test av The Division Resurgence begynner i dag

Ubisoft viser gameplay fra The Division Resurgence

den 14 juli 2022 klokken 23:20 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

For bare noen dager siden kunngjorde Ubisoft at de hadde enda et mobilspill på vei. Mer spesifikt handler det om The Division Resurgence, som vil by på intens action og...