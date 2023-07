Ubisoft-sjefen er positiv til Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard

HQ

Mye av diskusjonen rundt Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard King for 68,7 milliarder dollar dreier seg om hvordan det vil påvirke forbrukerne. Det er ikke ofte vi hører fra andre utgivere og spillutviklere, men nå har Ubisofts administrerende direktør Yves Guillemot uttalt seg om sammenslåingen.

I en inntjeningssamtale (takk, Eurogamer) uttalte Guillemot: "Jeg synes det er gode nyheter at transaksjonen kan gjennomføres, fordi det virkelig viser kraften i immaterielle rettigheter og hvor bransjener på vei. Så det kommer til å være mange muligheter i fremtiden for alle selskapene.

"Det viser også verdien av immaterielle rettigheter som nå kan lanseres på konsoll og PC, men også på mobil, og som kan bli mer verdensomspennende merkevarer - og når vi sier verdensomspennende, mener vi virkelig overalt i verden - og det er en fantastisk mulighet."

Guillemot sier videre om King og mobildelen av sammenslåingen: "Microsoft sier at mobildelen av Activision-avtalen er viktig, så alle investeringene vi gjør for å bli sterkere på mobil er også i tråd med dette, så alle disse elementene vil bidra til å øke verdien av selskapet."

Ubisoft er en utgiver som ikke har vært redd for å involvere seg i mobilspillmarkedet, og bare i inneværende regnskapsår ser det ut til at Assassin's Creed Codename Jade, The Division Resurgence og Rainbow Six Mobile lanseres.

Er du enig i Ubisofts syn på fusjonen?