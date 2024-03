Ubrukt Cuphead: The Delicious Last Course-trailer er overraskende skummel

HQ

Du husker kanskje lanseringstraileren for Cuphead sin The Delicious Last Course DLC, men det var en gang den traileren skulle se veldig annerledes ut.

Utvikleren Studio MDHR har bekreftet dette i et nytt innlegg på X, der det avsløres at en trailer ble tegnet og planlagt, men at den aldri ble produsert fordi teamet endte opp med å gå i en annen retning. Denne traileren har imidlertid nylig blitt ferdigstilt av Cuphead -fanen CylindrCZ, noe som gir oss et glimt av hvordan den kunne ha sett ut.

Det er en overraskende skummel trailer med en nesten kultaktig estetikk, men den er glimrende animert og ganske kort, og absolutt verdt å sjekke ut hvis du også er en Cuphead -fan. Se den fanskapte traileren nedenfor.