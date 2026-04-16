UEFA Europa League-resultater fra kvartfinalene i returoppgjøret: Aston Villa og Forest videre, sjokk for Betis

Nottingham Forest, Aston Villa, Braga og SC Freiburg er de fire semifinalistene i UEFA Europa League 2025/26, etter at Celta de Vido, Real Betis, Bologna og Porto ble eliminert i torsdagens kvartfinaler. Freiburg og Aston Villa var favoritter, og ble slått ut i det første oppgjøret og også i returoppgjøret: Freiburg slo Celta 3-1, 6-1 sammenlagt, mens Aston Villa slo Bologna 4-0, 7-1 sammenlagt.

Nottingham Forest var heldige etter at Porto ble stående igjen med ti spillere etter bare åtte minutter: Et enkelt mål av Morgan Gibbs-White sendte det engelske laget til semifinalen, der de vant 1-0, 2-1 sammenlagt.

Overraskelsen var Betis: Etter 1-1 på det første oppgjøret scoret Sevilla-laget to ganger i første omgang... men Braga svarte, og kampen gikk fra 2-0 til 2-4. Betis, som i fjor var finalister i Conference League, er dermed ute av turneringen.

Europa League-resultater fra 16. april:



Celta Vigo mot Freiburg: 1-3 (1-6 sammenlagt)



Real Betis mot Braga: 2-4 (3-5 sammenlagt)



Nottingham Forest mot Porto: 1-0 (2-1 sammenlagt)



Aston Villa mot Bologna: 4-0 (7-1 sammenlagt)

