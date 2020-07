UFC 4 er offisielt annonsert

For en liten ukes tid siden viste den offisielle UFC-sporten via et bilde at EA Sports UFC 4 ville bli annonsert den 11. juli under UFC 251-begivenheten. I helgen gikk den av stabelen, og som forventet ble UFC 4 avslørt.

Den nye tittelen i UFC-serien kommer den 14. august, og det blir på både Xbox One og PlayStation 4. Foreløpig har EA ingen planer om å utgi spillet på PS5 og Xbox Series X, utover at det trolig blir bakoverkompatibelt i fremtiden.

Du kan se den offisielle traileren til UFC 4 nedenfor.