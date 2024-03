UFC-fighteren Mike Davis sier at Halo reddet livet hans

Det har lenge vært kjent at Marty O'Donnell og Mike Salvatori ikke akkurat har hatt et godt forhold til Microsoft og Xbox etter at de laget musikken i Halo, men nå blir...

Borderlands 3, Dirt 5 og Halo er gratis å spille på Xbox denne helgen

den 15 oktober 2021 klokken 11:15 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Det er faktisk under to måneder igjen til lanseringen av Halo Infinite, som beskrives som en "soft reboot" av serien og et godt utgangspunkt for nye fans. Men hvorfor...