Ukraina og Saudi-Arabia undertegner en avtale om forsvarssamarbeid

Volodymyr Zelenskij har kunngjort en ny forsvarssamarbeidsavtale mellom Ukraina og Saudi-Arabia, som tar sikte på å styrke de militære båndene og legge grunnlaget for fremtidige kontrakter og felles prosjekter. Avtalen ble undertegnet i forkant av hans møte med kronprins Mohammed bin Salman under et besøk i Jeddah.

Avtalen fokuserer på teknologisk samarbeid, investeringer og utveksling av militær ekspertise, særlig innen luftvernsystemer. Zelensky fremhevet Ukrainas erfaring med å motvirke droner og missilangrep, og antydet at denne kunnskapen kan støtte Saudi-Arabias innsats for å beskytte kritisk infrastruktur og sivile områder.

I tillegg til forsvarsspørsmål berørte samtalene også bredere regionale spørsmål, deriblant situasjonen i Midtøsten og dynamikken i energimarkedet. Begge parter signaliserte interesse for å utvide samarbeidet på disse områdene, noe som understreker Ukrainas forsøk på å posisjonere seg som en sikkerhetspartner utenfor Europa, selv om krigen mot Russland fortsetter.