Ukraina påfører Russland et alvorlig slag ved å angripe Moskvas største raffineri

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Med sommerens ankomst blir konflikten mellom Ukraina og Russland enda mer intens, om det er mulig. For noen dager siden rapporterte vi om det russiske rakettangrepet på den ukrainske hovedstaden Kyiv, som påførte Kyiv-klosteret alvorlige skader – en av landets eldste kirker og blant de eldste i denne delen av verden. Det angrepet utløste nesten enstemmig internasjonal kritikk av Putin, men Ukraina har i dag svart med ild.

Dusinvis av ukrainske droner fløy over Moskva og rammet hovedstadens største oljeraffineri, noe som stoppet produksjonen. Reuters melder å ha sett store skyer av svart røyk stige opp mot himmelen over det tettbefolkede Kapotnya-distriktet, der raffineriet som forsyner hovedstaden ligger.

Moskvas borgermester, Sergei Sobyanin, opplyser at «luftforsvaret fortsetter å avverge et massivt angrep» i skrivende stund.

Ukraina endrer sin forsvarsstrategi mot den russiske invasjonen for å selektivt ramme russiske energiforsynings- og produksjonsruter – et trekk som nesten har lykkes med å kutte Krim av fra russisk innflytelse (etter mer enn 12 år med ulovlig annektering), samt å bringe den russiske råoljeeksporten til stillstand. Ukraina er overbevist om at landets nåværende dronestrategi kan fremskynde en holdningsendring i Moskva for å tvinge frem en fredsavtale, noe Putin fortsatt motsetter seg.