Ukraina presenterer et fredsforslag i 20 punkter: Les hele dokumentet her

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij har offentlig skissert et utkast til et 20-punkts fredsrammeverk som diskuteres med USA, og som han sier kan danne grunnlaget for å få slutt på krigen med Russland. Hvis du vil sjekke ut dette, finner du nedenfor punktene i utkastet som Zelenskij presenterte og som ble delt av hans kontor på onsdag.

Les hele dokumentet her:

1. Ukrainas suverenitet vil bli bekreftet.

2. Dette punktet innebærer en fullstendig og ubestridelig ikke-angrepsavtale mellom Russland og Ukraina. For å opprettholde freden på lang sikt skal det opprettes en overvåkningsmekanisme som skal overvåke kontaktlinjen ved hjelp av ubemannet overvåkning fra rommet, sikre tidlig varsling av brudd og løse konflikter.

3. Ukraina vil motta robuste sikkerhetsgarantier.

4. Ukraina vil opprettholde sine væpnede styrker på dagens nivå på 800 000 mann. I det tidligere amerikanske utkastet ble Ukraina oppfordret til å redusere størrelsen på styrkene sine.

5. USA, NATO og europeiske land vil gi Ukraina sikkerhetsgarantier som gjenspeiler artikkel 5, den gjensidige forsvarsklausulen i NATOs grunnleggelsestraktat.

6. Russland vil formalisere en ikke-aggresjonspolitikk overfor Europa og Ukraina i alle nødvendige lover og alle nødvendige dokumenter om ratifikasjon, inkludert ratifikasjon med overveldende flertall i Statsdumaen.

7. Ukraina vil bli medlem av EU på en nærmere definert dato. Ukraina vil også få kortsiktig fortrinnsrett til det europeiske markedet.

8. Ukraina vil motta en sterk global utviklingspakke, som vil bli definert i en egen avtale om investeringer og fremtidig velstand.

9. Det vil bli opprettet flere fond for økonomisk gjenoppbygging, gjenoppbygging av skadede områder og regioner og humanitære spørsmål. Målet er å mobilisere 800 milliarder dollar for å hjelpe Ukraina med å realisere sitt potensial fullt ut.

10. Ukraina vil fremskynde prosessen med å inngå en frihandelsavtale med USA. Zelenskij sa at USAs holdning var at hvis Washington skulle gi Ukraina frihandelsadgang, ville de tilby Russland tilsvarende vilkår.

11. Ukraina vil bekrefte at landet vil forbli en ikke-kjernevåpenstat, i samsvar med traktaten om ikke-spredning av kjernevåpen.

12. Atomkraftverket i Zaporizhzhia. Zelenskij sa at det ennå ikke var oppnådd enighet med USA i spørsmålet om Europas største kjernekraftverk, som ligger nær frontlinjen i et område som nå kontrolleres av russiske styrker. Zelenskij sa at USAs forslag gikk ut på at Ukraina, USA og Russland skulle drive kraftverket i fellesskap, med like store eierandeler i et felles selskap og med amerikanerne som hovedansvarlige for driften. Kievs forslag gikk ut på at anlegget skulle drives av et 50-50 joint venture med bare USA og Ukraina som deltakere, der Ukraina skulle motta halvparten av energien som ble produsert, mens USA skulle fordele den andre halvparten på egen hånd.

13. Ukraina og Russland forplikter seg til å gjennomføre utdanningsprogrammer i skoler og i samfunnet for øvrig som fremmer forståelse og toleranse overfor ulike kulturer og eliminerer rasisme og fordommer. Ukraina vil implementere EUs regler om religiøs toleranse og beskyttelse av minoritetsspråk.

14. Territorium: Zelenskij sa at dette var det mest komplekse punktet, og at det ennå ikke er løst. Russland ønsker at Ukraina skal trekke tilbake tropper fra det territoriet Ukraina fortsatt kontrollerer i den østlige Donetsk-regionen. Kiev ønsker at kampene skal stanses ved de nåværende stridslinjene. Washington har foreslått demilitariserte soner og en fri økonomisk sone i den delen av Donetsk-regionen som Kiev kontrollerer.

15. Etter å ha kommet til enighet om fremtidige territoriale ordninger, forplikter både Russland og Ukraina seg til ikke å endre disse avtalene med makt.

16. Russland vil ikke hindre Ukraina i å bruke elven Dnipro og Svartehavet til kommersielle formål. Det vil bli inngått en separat maritim avtale og en adgangsavtale som dekker navigasjons- og transportfrihet. Kinburn-odden, langs Dnipros utløp i havet, vil bli demilitarisert.

17. En humanitær komité vil bli opprettet for å løse utestående spørsmål:

a. Alle gjenværende krigsfanger vil bli utvekslet etter prinsippet "alle for alle".

b. Alle sivile fanger og gisler skal returneres, inkludert barn.

c. Det skal iverksettes tiltak for å avhjelpe lidelsene til ofrene for konflikten.

18. Ukraina skal avholde valg så snart som mulig etter at avtalen er undertegnet.

19. Denne avtalen vil være juridisk bindende. Gjennomføringen vil bli overvåket og garantert av et fredsråd, ledet av president Trump. Ukraina, Europa, NATO, Russland og USA vil være en del av denne mekanismen. Sanksjoner vil gjelde i tilfelle brudd.

20. Når alle parter er enige om denne avtalen, vil en full våpenhvile tre i kraft umiddelbart.