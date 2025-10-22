Ukraina slår til mot russisk kjemikaliefabrikk med vestlige missiler

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at Ukraina har gjennomført et presisjonsangrep mot et russisk kjemisk anlegg ved hjelp av britiskproduserte Storm Shadow-missiler, ifølge det ukrainske militæret.

Målet, som ligger i Brjansk, antas å spille en nøkkelrolle i Russlands forsvarsindustri, der det produseres materialer som brukes i våpen og ammunisjon.

Etter angrepet svarte Russland med en storstilt bølge av missil- og droneangrep i flere ukrainske regioner, noe som ødela infrastruktur og forårsaket sivile tap.

Dette er ikke første gang Ukraina bruker det britiskproduserte langdistansevåpenet, men angrepet kommer bare dager etter at Trump nektet å gi USA-produserte langdistansevåpen til Ukraina.

