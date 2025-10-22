Gamereactor

Ukraina slår til mot russisk kjemikaliefabrikk med vestlige missiler

De brukte Storm Shadow-missiler, sa det ukrainske militæret tirsdag, med henvisning til det britiskproduserte langdistansevåpenet.

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at Ukraina har gjennomført et presisjonsangrep mot et russisk kjemisk anlegg ved hjelp av britiskproduserte Storm Shadow-missiler, ifølge det ukrainske militæret.

Målet, som ligger i Brjansk, antas å spille en nøkkelrolle i Russlands forsvarsindustri, der det produseres materialer som brukes i våpen og ammunisjon.

Etter angrepet svarte Russland med en storstilt bølge av missil- og droneangrep i flere ukrainske regioner, noe som ødela infrastruktur og forårsaket sivile tap.

Dette er ikke første gang Ukraina bruker det britiskproduserte langdistansevåpenet, men angrepet kommer bare dager etter at Trump nektet å gi USA-produserte langdistansevåpen til Ukraina.

Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer om dette, kan du selvfølgelig lese innlegget nedenfor eller på følgende lenke. Go!

Storm Shadow-missil // Shutterstock

