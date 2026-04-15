Ukraina utvider produksjonen av droner til Norge med ny forsvarsavtale

HQ

Volodymyr Zelenskiy og Jonas Gahr Støre har blitt enige om å styrke forsvarsforbindelsene, blant annet gjennom planer om å produsere ukrainske droner på norsk jord.

Avtalen innebærer at Norge skal støtte produksjon av droner både i Ukraina og på hjemmebane, mens Kiev skal dele erfaringer fra slagmarken, data og teknisk ekspertise som er opparbeidet under krigen mot Russland.

Støre sa at partnerskapet vil gjøre det mulig for Norge å lære direkte av Ukrainas erfaring med moderne krigføring, særlig den raske innovasjonen innen droneteknologi.

Norge har vært en av Ukrainas sterkeste støttespillere, med et langsiktig finansieringsprogram verdt rundt 28 milliarder dollar frem til 2030, med støtte fra hele det politiske spekteret.

Avtalen kommer samtidig som Ukraina fortsetter å utvide forsvarssamarbeidet i Europa, etter at landet tidligere samme dag inngikk en separat avtale om droneproduksjon med Tyskland.