Ukraina vil at Microsoft og Sony blokkerer russiske kontoer

HQ

Flere store selskap har bestemt seg for å boikotte Russland på forskjellige måter etter at de startet krigen mot Ukraina, og i går kunngjorde Apple at de vil slutte å selge produkter i Russland. Folk som spiller på PlayStation og Xbox har imidlertid ingen problemer fordi verken Microsoft eller Sony har gjort noe for å legge press på Putin-regimet.

Nå ber Mykhailo Fedorov, Ukrainas visestatsminister og minister for digital transformasjon, dem om å gjøre det. I et åpent brev til PlayStation og Xbox delt på Twitter, ber han de to konsollselskapene om å utestenge kontoer for spillere i både Russland og Hviterussland, samtidig som han ønsker å stoppe lag fra disse landene fra å delta i esport:

"In 2022, modern technology is perhaps the best answer to the tanks, multiple rocket launchers (hrad) and missiles.

I am sure that you will not only hear, but also do everything possible to protect Ukraine, Europe and, finally, the entire democratic world from bloody authoritarian aggression - and I appeal to temporarily block all Russian and Belorussian accounts, temporarily stop the participation of Russian and Belorussian teams and gamers in all international esports events and cancel all international events holding on the territory of Russia and Belarus. We are sure that such actions will motivate the citizens of Russia to proactively stop the disgraceful military aggression."

Nintendo nevnes ikke, men vi antar at de også er inkludert i denne forespørselen.