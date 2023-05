Ukrainas reguleringsorgan har godkjent oppkjøpet av Activision Blizzard fra Microsoft.

HQ

Mens Storbritannias Competition and Markets Authority er så bekymret over Microsofts planlagte oppkjøp av Activision Blizzard for 68,7 milliarder dollar at de har blokkert avtalen i landet, noe EUs og USAs konkurransemyndigheter også ser ut til å være bekymret for, er Ukrainas Antimonopoly Committee mindre bekymret.

Som VGC rapporterer, har tilsynsmyndigheten uttalt at de ikke er bekymret for at avtalen vil redusere konkurransen i spillindustrien, og at de har nå godkjent oppkjøpet.

Dette følger land som Saudi-Arabia, Brasil, Chile, Sør-Afrika, Japan og Serbia, og et par av reguleringsorganene i disse landene fattet sine beslutninger om avtalen kort tid etter at den ble kunngjort.

Er du for eller imot megafusjonen?