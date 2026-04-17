Ukrainas statsminister føler seg støttet av USAs finansminister etter besøket i Washington nylig

Et nylig besøk i Washington har gitt Ukrainas statsminister Julia Svyrydenko en mer positiv følelse når det gjelder det fremtidige forholdet mellom USA og Ukraina, med mulighet for støtte til sistnevnte land fra førstnevnte. Svyrydenko uttalte seg spesielt om USAs finansminister Scott Bessent, som støttet gjeninnføringen av sanksjoner mot Russland og russisk olje.

"Jeg tror finansminister Bessent står sammen med Ukraina og står for Ukraina," sa Svyrydenko til Reuters."Det var en veldig vennlig diskusjon, og han er veldig støttende. Jeg tror at alle våre motparter her i USA ... forstår det utmerket godt: at det å forhindre omgåelse av sanksjonene, og også å styrke sanksjonene, er et ekstremt viktig tiltak som bør iverksettes for å gjøre Russland svakere."

Tidligere i år møttes ukrainske og amerikanske tjenestemenn i Florida i håp om å få slutt på krigen med Russland. Det ser imidlertid ut til at disse samtalene ikke førte til fred, slik noen hadde håpet. I stedet er Svyrydenko fortsatt klar over at denne krigen vil bli en langvarig konflikt, og at Ukraina trenger sikkerhet før landet kan gå med på en avtale med Russland.

"Jeg drømmer om at denne krigen vil ta slutt, men den vil ta slutt ... med de rette sikkerhetsgarantiene, den rette velstandsplanen, med en ordentlig plan for gjenoppbygging og gjenoppretting. Det vil gi ukrainerne muligheten til å leve det livet de fortjener fordi de har kjempet så hardt," sa hun.