Ukrainsk gründer mener Ukraina bør være spillbart i Civilization VII

Under Summer Game Fest for noen dager siden ble Civilization VII annonsert, som vil bli utgitt neste år. Det blir det første regulære spillet i serien på ni år, ettersom del seks ble utgitt i 2016.

I en kronikk i Kyiv Independent påpeker den ukrainske gründeren Yaroslav Azhnyuk en rekke mangler ved Civilization VI som han håper vil bli rettet opp i det syvende spillet, og skriver at han skulle ønske Ukraina kunne være sin egen sivilisasjon denne gangen, og peker på :

"Du kan spille som Polen, Russland, Ungarn, Georgia og til og med historiske enheter som Scythia. Dette er forunderlig, med tanke på Ukrainas betydelige historiske innflytelse."

Azhnyuk bemerker at flere typisk ukrainske elementer i spillet i stedet fremstilles som russiske, og nevner "den russiske sivilisasjonen i spillet har tilegnet seg ukrainske kulturelementer, inkludert den unike enheten, kosakkrytterne, og den unike bygningen, Lavra-kirken."

I tillegg har den russiske stavemåten av Kiev for lengst blitt forlatt av verdensmediene til fordel for det ukrainske Kyiv. Med tanke på at Ukraina er mange århundrer eldre enn Russland, er en nasjon med 50 millioner innbyggere, og at det som i spillet fremstilles som russisk, ikke engang er russisk, avslutter Azhnyuk:

"Med dette stykket ber jeg ydmykt om at de hardtarbeidende teamene hos Firaxis og 2K Games samarbeider om å legge Ukraina til "Civilization VII." Det er et lidenskapelig fellesskap av spillere, historikere, kunstnere og til og med diplomater og politikere som ville elske å bidra. Med tanke på de aktuelle globale hendelsene og den økte interessen for Ukraina, er det ikke bare en smart forretningsbeslutning - det er en mulighet til å utdanne mennesker over hele verden om en europeisk nasjon med 50 millioner innbyggere og en rik tusenårig historie som ofte har blitt undervurdert og undervurdert."

Hva synes du, bør Ukraina være en spillbar nasjonalitet i Civilization VII og representere sin egen historie i stedet for at Russland gjør det?