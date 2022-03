Ukrainske Frogwares slipper nytt Sherlock Holmes-spill

HQ

Like før helgen lyktes den ukrainske utvikleren Frogwares i å slippe et nytt spill til Xbox One, midt under Russlands krig mot landet. Tittelen er Sherlock Holmes: The Devil's Daughter Redux og er som navnet antyder en oppdatert versjon av eventyret fra 2016.

Selv om det stort sett er lansert under radaren, la Frogwares ut en tweet der de snakket om utgivelsen, som en del av sin serie med tweets der de fortsetter å oppdatere fansen om hvordan det går med dem. Her er hva de sa:

"Weeks ago we submitted a game to release today - SH Devil's Daughter Redux on Xbox One. It's heart-breaking that what should be another achievement for our independent team comes at a time when our lives are under threat from the bombs and tanks."

Har du lyst på Sherlock Holmes: The Devil's Daughter Redux kan du kjøpe det fra Xbox Store.