Ukrainske journalister drept i russisk droneangrep

Vi har nettopp fått nyheten om at to ukrainske journalister har mistet livet etter at en russisk drone traff en bil i Kramatorsk, øst i Ukraina, i det myndighetene kaller en krigsforbrytelse. Journalistene, som jobbet for en statsfinansiert kanal som sender på russisk, ble angrepet mens de var på oppdrag. Myndighetene har innledet en etterforskning, og viser til at det ble brukt en militær drone som vanligvis brukes mot pansrede kjøretøy. Kolleger av journalistene ble også skadet i angrepet. "Denne tragedien er ytterligere bevis på Russlands systematiske krigsforbrytelser mot sivile", skrev menneskerettighetsombudsmann Dmytro Lubinets på X. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det på følgende lenke. Go!