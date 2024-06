Ultrakill-utvikler gir folk tommelen opp for piratkopiering av spillet hans

Piratkopiering av spill er mildt sagt kontroversielt. Mange spillere har nok i det minste tenkt på å gjøre det, for det kan være en stor investering å kjøpe et fullprisspill uten å vite om det er verdt tiden man bruker på det. Men det er derfor demoer og salg finnes.

Likevel hender det at folk piratkopierer, og et nylig innlegg på Twitter/X av noen som piratkopierte Ultrakill gikk viralt, og satte i gang en samtale om piratkopiering når det gjelder indiespill. Ettersom Ultrakill ikke er laget av et AAA-studio, og på salg kan det være veldig billig, lurte mange på hva poenget var med å ikke støtte skaperen.

Skaperen av spillet, Hakita, gikk imidlertid selv ut og sa at det var greit å piratkopiere spillet hans. "Du bør støtte indiespill hvis du kan, men kultur bør ikke bare eksistere for dem som har råd til det. Ultrakill ville ikke eksistert hvis jeg ikke hadde hatt enkel tilgang til filmer, musikk og spill da jeg vokste opp", skrev han.

Det er viktig å understreke at dette ikke er en generell godkjenning av piratkopiering, og hvis du kan støtte en spillutvikler, bør du gjøre det. Men hvis noen uansett ikke har råd til et spill, som Hakita påpeker, teller det ikke akkurat som et tapt salg hvis det er piratkopiert.