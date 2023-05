Ultrasjeldent NES-spill gjør comeback i sommer

Hvis du noen gang har prøvd å kjøpe Mr. Gimmick fra for eksempel eBay, vet du at du må punge ut omtrent 2000 dollar for en kopi selv i bare ok tilstand. Denne NES-tittelen ble utgitt i 1992 i Japan som Gimmick, men ble senere utgitt i Skandinavia (og ingen andre steder) samt Mr. Gimmick.

Ettersom Skandinavia var den eneste regionen der det ble lansert utenfor Japan - og siden det var en ganske obskur tittel til å begynne med - har det blitt en hellig gral blant samlere, og det er få lovlige måter for folk å se hva spillet faktisk har å tilby. Dette er grunnen til at Bitwave Games bestemte seg for å gjøre en kulturell gjerning.

De lanserer nå en oppdatert versjon av Mr. Gimmick kalt Gimmick: Special Edition denne sommeren. Pressemeldingen sier at denne tittelen "har en spesiell plass i hjertene til mange retrospillere, minneverdig for sin elskelige helt Youkai Yumetaro, utrolige fysikkbaserte spill og forbløffende grafikk, som presset NES til sine absolutte grenser".

Det lanseres 6. juli for PC, PlayStation og Switch, med en Xbox-utgivelse som kommer kort tid etter. Sjekk ut den første traileren samt noen skjermbilder og et kunstverk nedenfor.