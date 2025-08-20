Unbeatable bringer et håndtegnet rytmeeventyr i november

Hva ville skje hvis musikk var ulovlig? Det spørsmålet er kjernen i Unbeatable, et kommende rytmespill fra utvikleren D-Cell, utgitt av Playstack - teamet som sist var kjent for å bringe Balatro til spillere over hele verden. I Unbeatable er musikk forbudt, men det har ikke hindret en gruppe tenåringer i å plukke opp instrumentene sine og spille likevel. Spillet kombinerer en opprørsk historie med en særegen håndtegnet kunststil, og skaper en verden der rytme ikke bare er underholdning, det er motstand.

En ny trailer, som ble vist under Gamescom Opening Night Live, ga et glimt av hva du kan forvente deg. Spillerne skal trykke på knappene i takt med musikken for å unnslippe myndighetene, noe som skaper fartsfylte møter som blander rytmemekanikk med narrativ spenning. I tillegg til action ser Unbeatable ut til å utforske de emosjonelle utfordringene ved å være ung, trassig og lidenskapelig opptatt av noe forbudt.

Spillets visuelle stil skiller seg ut med sine skisseaktige, uttrykksfulle bilder som legger vekt på karakter fremfor realisme. Det er et slående avvik fra mange rytmetitler som lener seg tungt på abstrakt design eller neonestetikk. Med en blanding av opprørsk energi og en tydelig musikalsk identitet tegner Unbeatable til å bli et rytmespill som forteller en historie like mye som det utfordrer refleksene dine. Unbeatable lanseres 6. november på PC, PlayStation 5 og Xbox Series X/S.