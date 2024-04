Uncapped Games avslører et RTS-spill på Summer Game Fest

HQ

Selv om det bare er mindre enn et par måneder til Summer Game Fest er tilbake, begynner vi å se bekreftelser på spill og kunngjøringer som vil være til stede på messen.

En av disse kommer fra strategiutvikleren Uncapped Games, som i en ny utviklerdagbok har avslørt at de er i ferd med å lage et nytt RTS, som vil bli avslørt og vist for verden på messen i juni.

Navnet på det aktuelle spillet er ennå ikke bekreftet, men i YouTube-videoen der utvikleren (som består av veteraner i strategibransjen, med personer med erfaring fra blant annet StarCraft II, Warcraft III, Company of Heroes, Dawn of War) legger til at de har til hensikt å "skape et paradigmeskifte for RTS-sjangeren som dagens fans av RTS-, MOBA- og strategispill kan glede seg over, samtidig som de opprettholder dybden og det uendelige gameplayet som fans av den gamle skolen elsker."

Ta en titt på dagboken nedenfor for å få mer informasjon om det kommende prosjektet før lanseringen 7. juni.