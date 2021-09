Uncharted 4 og Lost Legacy samles på PC og PlayStation 5

Allerede i mai bekreftet Sony at Uncharted 4: A Thief's End ville være det neste PlayStation-eksklusive spillet til PC, men det viser seg at selskapet har mer i ermet.

Nå har Uncharted: Legacy of Thieves Collection blitt annonsert for både PC og PlayStation 5. Denne samlingen vil kun by på oppussede utgaver av Uncharted 4: A Thief's End og Uncharted: The Lost Legacy, altså de to siste spillene. Personlig ville jeg rådet deg til å spille de tre andre først, men disse to står uansett veldig godt på egne bein selv om du ikke gjør det. Tid får du uansett nok siden samlingen først slippes en gang tidlig neste år.