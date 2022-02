Uncharted har fått en meget god start på kino

HQ

Selv om undertegnede ikke lot seg imponere så mye som danske herr Svane av Uncharted-filmen sier jeg meg godt fornøyd. Derfor er det hyggelig å se at den har fått en god start.

For Variety forteller at Uncharted tjente over 394 millioner kroner på amerikanske kinoer fra premieren på fredag til tidlig søndag, noe The Hollywood Reporter og flere andre hevder betyr den mest sannsynlig klarer over 456 millioner kroner når President's Day-helgen er over på tirsdag. Dermed fikk den en klar førsteplass i statene.

Når det gjelder internasjonalt er det selvsagt litt spesielt siden enkelte land fikk filmen en uke tidligere, men den skal ha tjent rundt 495 millioner kroner uten å ha kommet til Kina enda. Dette betyr at Uncharted i alle fall tjener inn kostnadene sine allerede, så får bare tiden vise om den tjener nok til at Sony lager oppfølgeren som det hintes voldsomt til i denne første filmen.

Har du sett den? Hva synes du eventuelt?