Uncharted viser mer av den ikoniske fly-scenen

HQ

Selv om PlayStation Productions ikke er like involvert i neste måneds Uncharted-film som de er i HBOs The Last of Us-serie ville Sony selvsagt vise oss mer av førstnevnte i natt for å ta nytte av CES-oppmerksomheten. Dette ble gjort ved å vise en uredigert del av den veldig Uncharted: Drake's Deception-inspirerte fly-scenen fra spillet, og det ser heldigvis ut som om spesialeffektene har blitt forbedret siden vi så klipp fra den forrige gang. Forhåpentligvis er selve filmen bedre enn mange frykter også.