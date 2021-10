Uncharted-filmen byr på ikonisk scene i sin første trailer

HQ

Sony og PlayStation Productions har fokusert veldig mye på HBO sin kommende The Last of Us-serie den siste tiden, så det er ikke rart om du nesten har glemt at Ruben Fleischer, Tom Holland, Mark Wahlberg og Antonio Banderas sin Uncharted-film skal ha premiere i februar. Nå er det dog tid for en skikkelig påminnelse.

Etter å ha lekket i går har Sony Pictures offentliggjort den første traileren fra Uncharted, og selv om filmen vil være en slags forløper til spillene er det tydelig at den henter ekstremt mye inspirasjon fra blant annet Uncharted 3: Drake's Deception...Se bare på dette.