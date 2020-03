Uncharted-filmen får Antonio Banderas og Venom-regissør

Nå kan man virkelig merke at arbeidet med Uncharted-filmen har startet for fullt. De siste ukene har Tom Holland gitt oss et par interessante detaljer om prosjektet, og nå vet vi endelig med sikkerhet hvem som skal være regissør og mer av rollebesetningen.

For det første har det nå blitt bekreftet at det er Venom-regissøren Ruben Fleischer som skal stå for regien i Uncharted-filmen. Samtidig kan Variety avsløre at Antonio Banderas vil spille en hemmelig rolle i filmen, noe som passer ganske godt siden han var inspirasjonen for en velkjent gif og meme av Joel fra The Last of Us. Han blir heller ikke alene siden Sophia Ali (Grey's Anatomy og Faking it) og Tati Gabrielle (The 100 og The Emoji Movie) også blir å finne i filmen når den forhåpentligvis holder lovnadene om premiere i mars 2021.