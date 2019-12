Uncharted-filmen må visst finne en ny regissør for sjette gang

Mange filmprosjekter basert på videospill har opplevd massive problemer, og det er ganske klart at Sony Pictures og PlayStation Picture sin Uncharted-film har gjennomgått dette flere ganger allerede. Både David O. Russell, Neil Berger, Seth Gordon, Shawn Levy og Dan Tractenberg har måtte si fra seg ansvaret som regissører gjennom årene, og nå virker det som om Bumblebee-regissøren må takke for seg også.

For bare tre måneder etter at Travis Knight overtok regissørstolen etter Tractenberg hevder kilder Deadline har snakket med at Tom Holland sin meget fylte kalender med blant annet den nye Spider-Man-filmen har ført til at arbeidet med Uncharted må flyttes. Dette skal igjen ikke passe Knight sin kalender, så det skal visstnok være tid for et nytt regissørbytte. Dermed er det ganske klart at filmen ikke vil være klar til neste desember heller, men selskapene skal tilsynelatende ikke være villige til å gi opp enda. Vi får se om de noen gang gjør det eller om Uncharted: The Movie faktisk blir en realitet en gang.