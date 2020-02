Uncharted-filmen starter i mars - tar inspirasjon fra Uncharted 4

For noen dager siden kunne IGN offentliggjøre deler av et intervju de hadde med Tom Holland hvor skuespillerne sa at han nylig hadde lest det nyeste manuset til Uncharted-filmen og syntes det var et av de beste han hadde lest. Til tross for at intervjuet var i sammenheng med Pixars Onward var ikke dette det eneste Holland kunne fortelle om den foreløpig regissørløse (offisielt i alle fall) filmen.

I et nytt intervju med IGN sier Holland at filmen selvsagt vil ta mye inspirasjon fra Uncharted-spillene, og da spesielt Uncharted 4: A Thief's End. Dette passer veldig godt siden den talentfulle karen også hevder at det er et av favorittspillene hans. Det som overrasker mer er at filmingen visstnok skal starte allerede om fire uker i Berline, for stuntgruppen skal ha forberedt alt til Holland og Mark Wahlberg drar dit. Dermed virker det som om det faktisk er Venom- og Zombieland-regissøren Ruben Fleischer som har fått oppdraget med å endelig gjøre filmen til en realitet i løpet av sommeren.