Se Under the Island sin sjarmerende lanseringstrailer

I slutten av januar kunngjorde vi at det Zelda III-inspirerte Under the Island endelig hadde en premieredato, og nå er det tilgjengelig for PC, PlayStation, Switch og Xbox. Med det har en lanseringstrailer blitt sluppet, som gir oss en nærmere titt på eventyret.

I Under the Island inntar vi nok en gang rollen som en ungdom som har fått ansvaret for verden på våre skuldre etter at Seashell Island har begynt å synke. Utvikleren Slime King Games lover at vi får "utforske fargerike regioner, kjempe mot merkelige skapninger og avdekke eldgamle mysterier" og besøke "uhyggelige, sansende drivhus, frosne huler og kaotiske sagbruk" og mye mer.

Sjekk ut lanseringstraileren nedenfor.