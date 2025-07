Underdogs briljerer, men varme og tomme seter skygger for klubb-VM

HQ

Det første utvidede FIFA Club World Cup ble annonsert som en opptakt til den globale fotballens neste store kapittel, og det har ikke skuffet på banen. Underdogs har overgått forventningene, mengder av søramerikanske og arabiske fans har sørget for farger og støy, og den europeiske dominansen har fått seg en knekk. Men nå som turneringen går inn i sluttfasen, begynner bekymringene rundt spillernes sikkerhet, værforholdene og den labre lokale interessen å ta overhånd.

Det som mange forventet skulle bli et opptog for Europas eliteklubber, har i stedet blitt et utstillingsvindu for Sør-Amerika og Saudi-Arabia. De brasilianske lagene Flamengo, Fluminense og Botafogo har sammen med Al Hilal fra Saudi-Arabia skrevet noen av turneringens mest minneverdige kapitler. Fluminense slo Inter Milan ut 2-0 i åttendedelsfinalen. Al Hilal slo ut Manchester City i et resultat som ga gjenlyd verden over. Flamengo sendte Chelsea ut, og selv Lionel Messis Inter Miami bidro til dramatikken ved å slå Porto i gruppespillet, noe som satte en stopper for en 13 år lang europeisk ubeseiret rekke mot ikke-europeiske lag i turneringen.

Disse sjokkresultatene har gitt nytt liv til turneringen, og har bevist at arv og rykte betyr lite i knockout-fotball. Men samtidig som overskriftene feiret nye helter, ble oppmerksomheten raskt rettet mot forholdene utenfor banen.

En turnering under press

Ekstrem sommervarme i de amerikanske vertsbyene har ført til store forstyrrelser, forsinkede avspark og økende frustrasjon blant spillere og trenere. Med temperaturer som ofte stiger til over 30 °C, og en luftfuktighet som presser de fysiske grensene, har kampene blitt spilt under utmattende forhold. Noen spillere har offentlig etterlyst endringer, og den globale spillerforeningen FIFPRO vurderer angivelig forslag om å utvide pausene til 20 minutter og innføre hyppigere avkjølingspauser.

Problemet er stort i forkant av fotball-VM i 2026, som også skal arrangeres i Nord-Amerika. Ni av de seksten utpekte vertsbyene står allerede overfor klimaforhold som er klassifisert som "ekstrem risiko" for varmerelaterte sykdommer i sommermånedene. FIFA har anerkjent problemet og uttalt at "beskyttelsen av spillerne må stå i sentrum", men konkrete justeringer er fortsatt under diskusjon.

I tillegg til kaoset har tordenvær tvunget frem evakueringer og utsettelser av kamper. Chelsea-manager Enzo Maresca kritiserte avgjørelsen om å arrangere turneringen i USA etter lagets to timer lange værforsinkelse i Charlotte. "Det handler ikke bare om fotball lenger", sa en av spillerne til reporterne. "Det handler om å overleve tidsplanen."

Spenning på banen, tomme seter på tribunen

Mens søramerikanske og arabiske fans har fylt stadionene med lidenskap og energi, har det amerikanske oppmøtet vært ujevnt. Kamper med europeiske klubber har ofte blitt spilt foran halvfulle tribuner. I utslagskampen mellom Chelsea og Benfica var det færre enn 26 000 tilskuere på et stadion som var bygget for over dobbelt så mange.

Til tross for storkamper viser FIFAs nettsted fortsatt tusenvis av usolgte billetter til semifinalene og finalen på MetLife Stadium i New Jersey, som etter planen skal spilles 13. juli. Det er et bekymringsfullt tegn for et arrangement som er designet for å bygge opp forventningene foran 2026.

Det som var ment å være en høyprofilert generalprøve for Nord-Amerikas store fotballøyeblikk, har avslørt både løftene og fallgruvene ved å arrangere globale arrangementer på ukjent fotballterritorium. Det utvidede VM for klubblag har skapt dramatikk, men har også gitt oss en realitetssjekk.