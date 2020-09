Underholdningshuset Fryd åpner gamingbar utenfor Bergen

Du ser på Annonser

Gamingbarer er et konsept som har eksistert en stund nå, men som gjerne ikke har spredd seg utover de største byene. Derfor er det hyggelig å nå kunne rapportere at det har dukket opp en ny gamingbar på Sotra, cirka 20 minutter med buss fra Bergen sentrum.

I starten av September åpnet gamingbaren på Fryd, som befinner seg på Sartor Storsenter. Her kan man spille Mario Kart, Rock Band, Crash Team Racing og flere andre spill. Det er også mulig å spille flere partybrettspill (Cards Against Humanity, Codenames, Ryktet Går osv.), shuffleboard, dart, bowling, air-hockey og mye annet.

Fryd Sartor

Det skal også sies at jeg personlig har vært innom og fått testet fasilitetene, og kan rapportere at det er praktisk lagt opp, slik at man kan nyte flere artige spillopplevelser. Det som er minst like hyggelig, er at det er tydelig at personene bak har tatt gaming-kulturen på alvor, med mye fin veggkunst og andre designelementer for å gjøre dette til et sted hvor gamere kan føle seg hjemme. Fryd sin gamingbar anbefales!

Mer informasjon finner du her.

Fryd Sartor